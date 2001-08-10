Сахалинка украла умную колонку из магазина электроники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники полиции в Южно-Сахалинске установили личность женщины, подозреваемой в хищении товара из магазина электроники. Фигуранткой оказалась ранее судимая местная жительница 1988 года рождения.
По версии следствия, подозреваемая зашла в один из торговых точек по продаже бытовой техники в областном центре с намерением совершить кражу. Находясь в торговом зале, она обратила внимание на коробку с умной колонкой. Дождавшись момента, когда за ней никто не наблюдает, злоумышленница взяла товар с витрины и беспрепятственно покинула помещение магазина.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УМВД, впоследствии похищенное устройство женщина продала неизвестному ей человеку. Стоимость украденного товара оценили в 44 тысячи 800 рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 Уголовного кодекса России, квалифицирующей данное деяние как тайное хищение чужого имущества. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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