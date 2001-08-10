Суд обязал животноводческий комплекс на Сахалине разработать санитарно-защитную зону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как соблюдается закон об охране воздуха на одном из животноводческих предприятий региона. Выяснилось, что комплекс в Долинском районе допустил сразу несколько серьезных нарушений экологических требований.

Предприятие относится к объектам второй категории опасности, однако необходимые меры для снижения вредных выбросов в периоды неблагоприятных погодных условий там так и не разработали. Кроме того, специалисты не провели замеры качества атмосферного воздуха, а также не оценили уровни физического и биологического воздействия за пределами производственной территории. Еще одним нарушением стало отсутствие согласованного с Роспотребнадзором проекта санитарно-защитной зоны.

Прокуратура внесла руководителю комплекса представление об устранении этих недостатков. Как сообщили ТИА "Острова" в надзорном ведомстве, после рассмотрения документа виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако этого оказалось недостаточно.

В отношении руководителя также возбудили административные дела по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: за несоблюдение экологических норм при эксплуатации предприятия и за сокрытие информации о состоянии окружающей среды. Постановления вынесены лично прокурором.

Поскольку предписания в отведенный законом срок так и не выполнили, природоохранная прокуратура обратилась в Долинский городской суд. Исковое заявление содержало требование обязать предприятие устранить все выявленные нарушения. Судья встал на сторону надзорного органа, и решение уже вступило в законную силу. Теперь животноводческий комплекс должен в принудительном порядке привести свою деятельность в соответствие с природоохранным законодательством.