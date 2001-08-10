На Буссе ищут пропавшего рыбака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе организовали поиски рыбака, который пропал на Буссе. В дежурную службу поступило сообщение 29 июня, рассказали в региональном МЧС, сообщает astv.ru.

До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

"На место происшествия выезжали и вели поиски спасатели Управления ГО ЧС Корсакова, также применялись спасательные суда "Бахтияр" и "Калас"", - рассказали в ведомстве.

Сегодня в 9:45 на поиски выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области - 5 человек, 1 автомобиль и резиновая лодка. Кроме этого, будут привлечены специалисты группы БАС с беспилотным летательным аппаратом.

Как стало известно astv.ru, по предварительной информации, пропавшему 46 лет. Он прибыл на Буссе вместе с компанией. Мужчина отправился за устрицами на резиновой лодке утром, 29 июня. На берегу в лагере осталась его собака и телефон.

Дополнено: в 10:20 к месту поисков на озеро Буссе выдвинулась группа БАС - 2 человека, 3 единицы техники, из них 2 БПЛА.