На Камчатке начали судить четырех врачей по делу о смерти роженицы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском начался суд над врачами роддома № 2. На скамье подсудимых – два анестезиолога-реаниматолога и два акушера-гинеколог. Их обвиняют в смерти роженицы, пишет ИА «Кам 24».

Трагедия произошла 3 марта 2025 года. Следователи считают, что при оказании медицинской помощи были допущены серьёзные нарушения действующих стандартов и порядка ведения родов, что в итоге привело к гибели 37-летней пациентки. Медиков обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

ервое заседание по делу, назначенное на 23 июня, не состоялось из-за неявки одного из подсудимых. Очередное заседание назначено на 29 июня.

Умершая роженица – 37-летняя Анастасия Никифорова. Как рассказал её супруг Евгений Дубов, вместе они прожили 16 лет и долгое время не могла стать родителями. В итоге супруги воспользовались процедурой ЭКО. Женщина была госпитализирована в роддом 21 февраля, а спустя почти две недели начались роды.

По словам мужа, после медицинских процедур во время родов состояние супруги резко ухудшилось. Ребёнок появился на свет здоровым, однако спасти женщину врачам не удалось.

В рамках расследования были проведены несколько судебно-медицинских экспертиз, включая комплексную с участием специалистов из других регионов страны. Следователи также допросили медицинский персонал и свидетелей, изучили медицинские карты и другую документацию.

Теперь суду предстоит установить, действительно ли действия врачей стали причиной гибели пациентки и можно ли было избежать трагедии. По версии следствия, если бы врачи исполняли свои обязанности надлежащим образом, женщина могла бы выжить.