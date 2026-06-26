Житель Южно‑Сахалинска предстанет перед судом за хранение наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно‑Сахалинске рассмотрят уголовное дело против 46‑летнего мужчины: его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Речь идёт о преступлении, совершённом в январе 2026 года, — материалы уже переданы в суд.
Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Ему вменяют нарушения по ч. 1 ст. 228 и ч. 2 ст. 228 УК РФ — речь идёт о незаконных приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта, причём в значительном и крупном размерах.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной проуратуре, по данным следствия, мужчина, на иждивении которого находятся двое несовершеннолетних детей, в январе 2026 года с помощью своего мобильного телефона заказал наркотическое средство в интернет‑магазине. Вещество предназначалось для личного употребления. Обвиняемый хранил наркотик при себе вплоть до момента задержания сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области.
Материалы уголовного дела поступили в Южно‑Сахалинский городской суд — теперь дело предстоит рассмотреть по существу. За инкриминируемые деяния фигуранту может грозить наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
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