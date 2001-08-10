Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела о гибели животного, которое инициировала прокуратура после отмены первоначального отказа в возбуждении. Обвиняемым по делу проходит 44-летний мужчина, которому теперь предстоит ответить перед судом за свой поступок.

Углегорская городская прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое квалифицируется как жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть.

В ходе дознания, которое проводили сотрудники отделения дознания ОМВД России «Углегорский», было установлено, что инцидент произошел в феврале 2026 года. Находясь на балконе своей квартиры в многоквартирном доме, обвиняемый взял принадлежавшую ему пневматическую винтовку и произвел прицельный выстрел в собаку, которая находилась на улице. Мотивом для такого поступка послужил громкий лай животного, доставлявший дискомфорт. От полученного ранения собака скончалась спустя непродолжительное время.

Важно отметить, что уголовное преследование началось по инициативе городской прокуратуры. Это произошло после того, как надзорное ведомство отменило ранее вынесенное незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, дав таким образом ход расследованию, сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

На этапе изучения собранных материалов дела оснований для проведения дополнительного дознания выявлено не было. В связи с этим обвинительный акт вместе с материалами дела направлен для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 17 Углегорского района Сахалинской области.

В соответствии с санкцией инкриминируемой статьи, фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.