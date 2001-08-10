Сахалинец оформил себе два займа через телефон знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска завершили расследование по факту мошенничества, которое совершил ранее судимый 23-летний местный житель. Злоумышленник обманным путем оформил на имя своего знакомого два микрозайма и перевел полученные деньги на свой счет. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

В один из дней подозреваемый попросил у заявителя телефон под предлогом игры в видеоигру. Воспользовавшись доступом к устройству, молодой человек открыл галерею снимков, нашел там персональные данные владельца телефона и использовал их для оформления займов на различных интернет-сайтах. Денежные средства, которые он получил обманным путем, мошенник перевел на свой личный банковский счет и никому о случившемся не сообщил.

Полицейские возбудили против подозреваемого уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, суд избрал для молодого человека меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.