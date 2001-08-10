Житель Холмска пойдет под суд за кражу с банковской карты знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники следственного отдела ОМВД России «Холмский» завершили расследование уголовного дела против 59-летнего местного жителя. Правоохранители обвиняют мужчину в хищении денег с банковского счета.

Следствие установило, что 26 февраля 2026 года обвиняемый гостил у знакомых, и компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент хозяйка попросила гостя сходить в магазин, передала ему свою банковскую карту и назвала пин-код. Мужчина сходил за покупками, вернулся, отдал продукты, но карту владелице не возвратил, а ушел к себе домой. Позже он решил воспользоваться оставшейся у него картой, отправился к банкомату, снял наличные и потратил все деньги на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Действия обвиняемого квалифицировали по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции. Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.