Прокуратура добилась восстановления освещения на улице Набережной в Тымовском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокурорская проверка восстановила уличное освещение на территории поселка городского типа Тымовское. Местные власти установили 29 опор с лампами вдоль проезжей части на улице Набережной.
Жительница поселка обратилась в надзорное ведомство с жалобой на отсутствие света. Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, специалисты проверили исполнение законодательства в сфере благоустройства и безопасности дорожного движения. Выяснилось, что стационарное электрическое освещение на данном участке полностью отсутствовало, что создавало риск для автомобилистов и пешеходов.
Надзорное ведомство приняло необходимые меры реагирования. В итоге на протяжении всей улицы Набережной в пгт Тымовское появились 29 столбов со стационарными светильниками. Теперь проезжая часть и прилегающая территория освещены в темное время суток.
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