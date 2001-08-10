Прокуратура добилась восстановления освещения на улице Набережной в Тымовском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурорская проверка восстановила уличное освещение на территории поселка городского типа Тымовское. Местные власти установили 29 опор с лампами вдоль проезжей части на улице Набережной.

Жительница поселка обратилась в надзорное ведомство с жалобой на отсутствие света. Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, специалисты проверили исполнение законодательства в сфере благоустройства и безопасности дорожного движения. Выяснилось, что стационарное электрическое освещение на данном участке полностью отсутствовало, что создавало риск для автомобилистов и пешеходов.

Надзорное ведомство приняло необходимые меры реагирования. В итоге на протяжении всей улицы Набережной в пгт Тымовское появились 29 столбов со стационарными светильниками. Теперь проезжая часть и прилегающая территория освещены в темное время суток.