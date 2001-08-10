Двух жителей Корсакова будут судить за незаконную добычу трепанга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсаковский городской суд передано уголовное дело о незаконной добыче морских биоресурсов. Двух местных жителей обвиняют в браконьерстве на особо охраняемой природной территории с причинением особо крупного ущерба.
Корсаковская городская прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительный акт в отношении двух жителей Корсакова. Им инкриминируется преступление по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершённая группой лиц по предварительному сговору на особо охраняемом объекте, с причинением особо крупного ущерба.
Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, по версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемые, применяя водолазное снаряжение, незаконно выловили на особо охраняемой природной территории в акватории озера в границах природного парка «Лагуна Буссе» около 700 экземпляров дальневосточного трепанга. Сумма нанесённого ущерба составила 961 тысячу рублей.
Браконьеры были задержаны непосредственно на месте совершения незаконной добычи сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Благодаря действиям силовиков ущерб водным биоресурсам удалось предотвратить — весь добытый трепанг выпустили обратно в естественную среду обитания.
Обвиняемые признали свою вину в полном объёме. Орган дознания с целью последующей конфискации наложил арест на водолазное снаряжение и орудия лова. Общая стоимость арестованного имущества превышает 270 тысяч рублей.
Уголовное дело уже направлено в Корсаковский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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