Двое ранее судимых сахалинцев похитили видеокарту за 126 тысяч рублей в торговом центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу дорогостоящей видеокарты из магазина электротехники. Злоумышленниками оказались двое ранее судимых местных жителей.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» обратился представитель магазина электроники с заявлением о хищении товара неизвестными лицами. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители 1976 и 1981 года рождения.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые находились в торговом центре и под видом обычных покупателей прошли в магазин электротехники. В тот момент, когда сотрудники магазина отвлеклись на обслуживание других клиентов, мужчины присмотрели цифровую видеокарту, которая лежала на витрине в свободном доступе. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, злоумышленники взяли одну из коробок, спрятали её в принесённый с собой пакет и покинули место преступления. Похищенный товар они впоследствии продали неизвестному лицу, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Сумма причинённого магазину ущерба составила 126 тысяч рублей.