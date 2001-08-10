На Сахалине продавец-консультант воровал выручку магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске перед судом предстанет 23-летний бывший старший продавец-консультант одного из магазинов областного центра. Молодой человек обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств в крупном размере – общая сумма ущерба составила 360 000 рублей. Следствие установило, что в период с ноября по декабрь 2025 года обвиняемый систематически брал выручку из сейфа и тратил деньги по своему усмотрению.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в 2025 году гражданин занял должность старшего продавца-консультанта. В его обязанности входила организация работы магазина, пересчёт выручки и помещение денег в сейф для сохранности, а также выдача сотрудникам заработной платы из вырученных средств. Доступ к сейфу – обвиняемый знал код – он имел в силу своего служебного положения.

Пользуясь полномочиями, молодой человек без ведома руководства открывал сейф и присваивал деньги в свою пользу. Впоследствии он распорядился похищенной суммой по своему усмотрению. Следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере»). Теперь обвиняемый ответит перед судом за причинённый собственнику ущерб.