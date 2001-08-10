Жители Южно-Сахалинска похитили спортивных товаров на 300 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 48-летнего ранее судимого жителя Южно-Сахалинска и его 46-летней сообщницы. Пару обвиняют в серии хищений спортивных товаров из торговых центров областного центра. Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинской области, общая сумма ущерба торговым сетям превысила 300 тысяч рублей.
Следователи установили, что мужчина действовал по отработанной схеме. Он неоднократно приходил в крупные ТЦ Южно-Сахалинска, выбирал дорогостоящие вещи: мужские и женские зимние куртки, женские полупальто, мужские джемперы и брюки. Затем злоумышленник проходил с товаром в примерочную кабинку, где специальными приспособлениями снимал с одежды антикражные датчики. Похищенные вещи мужчина складывал в принесенные с собой пакеты и незаметно покидал магазин. В дальнейшем он продавал товар по заниженной цене, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Следствие доказало семь эпизодов его преступной деятельности – ущерб составил 267 381 рубль.
Позже полицейские установили и 46-летнюю соучастницу. Она действовала в сговоре с мужчиной и совершала аналогичные кражи из тех же торговых точек. Два возбужденных уголовных дела с ее участием принесли торговым сетям ущерб в 52 796 рублей.
48-летнему обвиняемому следователи вменили часть 1 статьи 158 УК РФ («Кража») и пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Его сообщница отвечает за преступление по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ. В настоящее время правоохранители собрали достаточную доказательственную базу. Уголовные дела вместе с утвержденным обвинительным заключением уже направили в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
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