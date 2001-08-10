17:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В дальневосточном городе вандалы разгромили новый парк
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В камчатском Вилючинске парк, построенный около гражданского пирса, оказался разгромлен. Недавно он, по словам местных властей, пострадал от рук юных вандалов, сообщает ТК "41 Регион".
Как утверждают очевидцы, дети и подростки испортили имущество парка — сломали беседки и элементы благоустройства. Фото и видео происходящего местные жители передали в администрацию. После этого было подано заявление в полицию.
При этом некоторые горожане сомневаются, что повреждения в парке - дело рук вандалов. Они не исключают, что виной всему — обильные снегопады.
