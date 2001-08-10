Тихоокеанское
информационное агентство
27 Мая 2026
Сейчас 21:24
71,67|83,30
На Сахалине росгвардейцы проверили места хранения оружия
17:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В дальневосточном городе вандалы разгромили новый парк

В дальневосточном городе вандалы разгромили новый парк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В камчатском Вилючинске парк, построенный около гражданского пирса, оказался разгромлен. Недавно он, по словам местных властей, пострадал от рук юных вандалов, сообщает ТК "41 Регион".

Как утверждают очевидцы, дети и подростки испортили имущество парка — сломали беседки и элементы благоустройства. Фото и видео происходящего местные жители передали в администрацию. После этого было подано заявление в полицию.

При этом некоторые горожане сомневаются, что повреждения в парке - дело рук вандалов. Они не исключают, что виной всему — обильные снегопады.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?