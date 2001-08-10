В Приморье иностранка набросилась на стоматолога и плюнула в него

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке разгорелся скандал после конфликта в одной из стоматологических поликлиник Ленинского района. 24‑летняя врач‑стоматолог обратилась в полицию с заявлением о том, что пациентка вела себя агрессивно, угрожала расправой и пыталась напасть на нее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.

По словам медика, женщина без записи пришла с жалобами на зубную боль. После осмотра врач не выявила показаний для экстренного приема и рекомендовала сделать рентгеновские снимки и записаться повторно. Это вызвало бурную реакцию пациентки.

Как сообщается, женщина устроила скандал в коридоре, обвиняла врача в отказе принимать «нерусских», снимала происходящее на телефон, а затем ворвалась в кабинет, плюнула в стоматолога и попыталась наброситься на нее с кулаками. Остановить ее смогла санитарка.

По словам врача, во время конфликта пациентка заявила: «Сейчас мне один шаг остался до гражданства», после чего пригрозила убить медика. Сотрудники клиники рассказали об инциденте в соцсетях, опасаясь повторного визита агрессивной посетительницы.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Также СКР организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.