Тихоокеанское
информационное агентство
27 Мая 2026
Сейчас 21:23
71,67|83,30
На Сахалине росгвардейцы проверили места хранения оружия
16:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье иностранка набросилась на стоматолога и плюнула в него

В Приморье иностранка набросилась на стоматолога и плюнула в него

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке разгорелся скандал после конфликта в одной из стоматологических поликлиник Ленинского района. 24‑летняя врач‑стоматолог обратилась в полицию с заявлением о том, что пациентка вела себя агрессивно, угрожала расправой и пыталась напасть на нее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.

По словам медика, женщина без записи пришла с жалобами на зубную боль. После осмотра врач не выявила показаний для экстренного приема и рекомендовала сделать рентгеновские снимки и записаться повторно. Это вызвало бурную реакцию пациентки.

Как сообщается, женщина устроила скандал в коридоре, обвиняла врача в отказе принимать «нерусских», снимала происходящее на телефон, а затем ворвалась в кабинет, плюнула в стоматолога и попыталась наброситься на нее с кулаками. Остановить ее смогла санитарка.

По словам врача, во время конфликта пациентка заявила: «Сейчас мне один шаг остался до гражданства», после чего пригрозила убить медика. Сотрудники клиники рассказали об инциденте в соцсетях, опасаясь повторного визита агрессивной посетительницы.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Также СКР организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Комментарии - 1

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?