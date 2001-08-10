Сахалинец совершил на Курилах серию краж, залез даже в церковную лавку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Весной 2026 года в Южно-Курильском районе произошла серия краж. Фигурантом оказался 51-летний житель села Вал, который уже был судим ранее, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
Первое преступление случилось днем 22 марта в помещении церковной лавки в Южно-Курильске. Мужчина заметил, как сотрудница пересчитывает и убирает в ящик стола свои личные деньги. Дождавшись, когда женщина вышла, злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, и забрал 6 300 рублей. Эти деньги не были церковной казной, а являлись личными сбережениями потерпевшей.
Вечером 1 апреля фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил еще два преступления. На частной территории по улице Пионерской он перебрался через запертые ворота, разбил окно и проник внутрь хозяйственной постройки. Оттуда мужчина вынес сварочный аппарат для пластиковых труб, электролобзик, промышленный фен, тепловую пушку, аккумуляторную цепную пилу, гайковерт, а также газовые баллоны и алкоголь. Общая сумма ущерба от этого эпизода превысила 34 тысячи рублей.
В тот же вечер обвиняемый повредил навесной замок на другой хозпостройке. С территории соседнего участка он похитил триммер и три канистры с бензином, причинив собственникам ущерб в размере 19 тысяч рублей.
Следственная группа ОМВД России «Южно-Курильский» завершила расследование. На заседании суда будут рассматривать действия фигуранта по нескольким пунктам статьи 158 Уголовного кодекса. В деле речь идет о кражах с незаконным проникновением в помещения и иные хранилища, а также с причинением значительного ущерба гражданам. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, все уголовные дела объединены в одно производство. Итогом станет решение суда, куда направлены материалы.
