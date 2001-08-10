Работодателя в Южно-Сахалинске оштрафовали за забывчивость

Прокуратура проверила, как соблюдают закон о коррупции. Оказалось, один работодатель нарушил установленные правила.

Речь идёт о человеке, который раньше был государственным гражданским служащим. С ним заключили трудовой договор на новом месте. Однако прежнего работодателя об этом не уведомили. По закону сделать это нужно было в течение десяти дней. Такая норма существует, чтобы отслеживать возможные конфликты интересов и коррупционные схемы. Например, чтобы бывший чиновник не использовал старые связи в пользу новой компании, рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре.

Суд рассматривал дело об административном правонарушении. Оно предусмотрено статьёй 19.29 Кодекса об административных правонарушениях. В ней говорится о незаконном привлечении к труду бывшего государственного или муниципального служащего. Судья изучил материалы, которые собрала прокуратура. Нарушение подтвердилось: работодатель действительно не отправил уведомление в положенный срок. Никаких уважительных причин для этого суду не представили.

Мировой судья вынес постановление. Должностное лицо признали виновным. Назначенное наказание — штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. Штраф оплатили полностью.