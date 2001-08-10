В автобусе маршрута

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморском крае поставлена точка в деле о резонансном инциденте в общественном транспорте. Суд признал местного жителя виновным в хулиганстве с применением оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.

По данным следствия, в апреле 2026 года в салоне маршрутного автобуса № 207 мужчина, нарушая общественный порядок, достал нож и стал угрожать 13‑летней девочке. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Суд назначил подсудимому наказание в три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.