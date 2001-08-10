15:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В автобусе маршрута "Находка — Партизанск" мужчина угрожал ножом школьнице
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приморском крае поставлена точка в деле о резонансном инциденте в общественном транспорте. Суд признал местного жителя виновным в хулиганстве с применением оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.
По данным следствия, в апреле 2026 года в салоне маршрутного автобуса № 207 мужчина, нарушая общественный порядок, достал нож и стал угрожать 13‑летней девочке. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 213 УК РФ.
Суд назначил подсудимому наказание в три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
13:12 22 Мая Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
10:09 21 Мая На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 10:11 Вчера Выставка "Национальное достояние" открылась в главной библиотеке Сахалина
- 11:36 25 Мая Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"
- 13:41 22 Мая Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
- 12:01 22 Мая "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?