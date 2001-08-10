Более 2,5 тонны книг направили на Сахалине для переработки в строительный утеплитель

Сахалинский регоператор по обращению с отходами передал на переработку 896 килограммов книг, утративших потребительские свойства. Издания обретут вторую жизнь – после переработки они станут сырьем для производства современного утеплителя.

Как рассказали ТИА «Острова» в компании, это уже третья партия с февраля 2026 года. Всего за это время региональный оператор направил на переработку свыше 2,5 тонны бумажных отходов. Переработчик – местное предприятие ООО «СанЭко». Из старых книг компания производит теплоизоляционный материал. По своим характеристикам он сопоставим с базальтовыми плитами и применяется в строительной сфере.

Специалист по работе с вторичными ресурсами регоператора Анастасия Ченских отметила, что сотрудничество с местным переработчиком помогает развивать производственные мощности внутри региона. Использование переработанных книг в качестве сырья также сокращает объемы захоронения отходов.