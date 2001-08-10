Полицейские Поронайска изъяли у местного жителя 135 граммов наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Поронайского района обнаружили и изъяли у местного жителя наркотическое средство растительного происхождения. Вес вещества составил почти 136 граммов – это крупный размер.

Как рассказали ТИА «Острова» всахалинскойполиции, оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели мероприятия в селе Гастелло. Полицейские обследовали земельный участок с жилыми и хозяйственными постройками. Этой землей пользовался 49-летний местный житель. В ходе осмотра сотрудники нашли и изъяли пакет с веществом растительного происхождения.

Эксперты провели исследование и установили, что изъятое содержит тетрагидроканнабинол (ТГК). Вещество представляет собой части растений рода Конопля (Cannabis). Общая масса – 135,9 грамма. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.