Тихоокеанское
информационное агентство
27 Мая 2026
Сейчас 01:55
71,67|83,30
В Южно-Сахалинске 16-летняя школьница обчистила магазин одежды
12:54, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полицейские Поронайска изъяли у местного жителя 135 граммов наркотиков

Полицейские Поронайска изъяли у местного жителя 135 граммов наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Поронайского района обнаружили и изъяли у местного жителя наркотическое средство растительного происхождения. Вес вещества составил почти 136 граммов – это крупный размер.

Как рассказали ТИА «Острова» всахалинскойполиции, оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели мероприятия в селе Гастелло. Полицейские обследовали земельный участок с жилыми и хозяйственными постройками. Этой землей пользовался 49-летний местный житель. В ходе осмотра сотрудники нашли и изъяли пакет с веществом растительного происхождения.

Эксперты провели исследование и установили, что изъятое содержит тетрагидроканнабинол (ТГК). Вещество представляет собой части растений рода Конопля (Cannabis). Общая масса – 135,9 грамма. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?