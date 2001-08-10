Житель Поронайска перевел мошенникам 1,7 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

За 22 мая 2026 года в полицию Сахалинской области обратились сразу двое жителей региона, пострадавших от действий дистанционных мошенников. Общий ущерб от противоправных действий злоумышленников превысил 1,7 миллиона рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, 22 мая 2026 года в дежурную часть ОМВД России «Поронайский» обратился 47-летний местный житель. По словам заявителя, он стал жертвой онлайн-аферистов. В промежутке с 21 апреля по 19 мая 2026 года мужчина согласился на предложение о дополнительном заработке и инвестировании средств.

Выполняя инструкции неизвестных, потерпевший совершал сделки по покупке и продаже валюты, а также нефти на брокерских интернет-площадках. Для участия в этих операциях он использовал личные накопления в размере 511 тысяч рублей, а также оформил кредит на 1 миллион 200 тысяч рублей. Следуя указаниям злоумышленников, сахалинец установил на своем мобильном телефоне приложение, тем самым предоставив аферистам доступ к своим финансам. Итоговая сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.

Еще один инцидент произошел в тот же день, 22 мая, в Южно-Сахалинске. 20-летняя жительница областного центра разместила в одном из мессенджеров объявление о продаже детских вещей. В ответ неизвестный злоумышленник связался с девушкой и под предлогом оплаты покупки убедил её ввести реквизиты банковской карты, а также поступивший код подтверждения.

Вскоре после этих действий с карты заявительницы были списаны 14 433 рубля. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, в настоящее время проводятся следственные мероприятия.