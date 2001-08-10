Международный пункт пропуска в новом аэровокзале Южно-Сахалинска откроют осенью

Сахалинские таможенники приступят к работе в новом международном терминале аэропорта Южно-Сахалинска с осени 2026 года. Крупнейший на Дальнем Востоке современный аэровокзал ввели в эксплуатацию еще в августе 2023 года, но международные рейсы до сих пор обслуживают в старом здании – его мощностей пока хватает только на два направления в Китай: Пекин и Харбин.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни, инфраструктура для работы таможенников в новом здании практически готова. Начальник таможни Евгений Федорченко отметил, что остались лишь некоторые моменты технического и процедурного характера – их специалисты обсудили на встрече с представителями ФГКУ «Росгранстрой» и аэровокзала.

В новом терминале появится система зеленого и красного коридоров, которую не предусмотрели в старом здании. Эта система разделит пассажиропоток и ускорит прохождение таможенного контроля. Генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец добавил, что готовность международного воздушного пункта пропуска сегодня составляет 85%. Открытие терминала запланировали на осень 2026 года, а его пропускная способность достигнет 600 человек в час.