В Холмске нетрезвый водитель без прав протаранил

Утром в районе дома №1 по улице Победы в городе Холмске столкнулись два автомобиля – «Toyota Mark 2» и «Toyota Sprinter». Виновником происшествия выступил 29-летний водитель «Toyota Mark 2»: он не имел права управления транспортным средством, двигаясь в северном направлении, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди машины и совершил столкновение. В результате аварии травмы получили две пассажирки – 62-летняя женщина из «Toyota Sprinter» и 19-летняя девушка из «Toyota Mark 2».

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном УГИБДД, 61-летний водитель «Toyota Sprinter» управлял своей машиной законно, а вот его оппонент отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники полиции уже проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства ночного инцидента.

Правоохранители напоминают: управление автомобилем без водительского удостоверения и в состоянии опьянения – грубейшие нарушения правил дорожного движения, которые ежегодно приводят к тяжким последствиям на дорогах Сахалинской области. Окончательные выводы о степени вины каждого участника ДТП сделают после завершения проверки и получения всех необходимых экспертных заключений.