Пенсионерка из Хабаровского края по заданию аферистов вывезла с Сахалина 3,8 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники сахалинской полиции задержали в аэропорту 79-летнюю жительницу Хабаровского края, которая по заданию мошенников вывезла с острова 3,8 миллиона рублей, похищенные у пожилой южносахалинки. Сама курьер, как выяснилось, также ранее стала жертвой аферистов и действовала, будучи введенной в заблуждение.

По данным следствия, 86-летняя жительница Южно-Сахалинска с конца ноября 2025 года получала на домашний телефон звонки от неизвестных. Злоумышленники, используя психологические манипуляции под предлогом "замены домофона", убедили пенсионерку, что ее сбережения находятся под угрозой. Несмотря на осведомленность о схемах мошенников, женщина поверила аферистам и согласилась перевести деньги на "безопасный счет".

В отделении банка она сняла все свои накопления - 3 800 000 рублей, а вечером того же дня передала наличные неизвестной курьерше. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД по Сахалинской области, оперативники быстро вычислили и задержали подозреваемую.

Ею оказалась 79-летняя учительница из Хабаровского края, которая сама ранее лишилась 300 тысяч рублей в результате аналогичного обмана. По предварительной версии, преступники использовали этот факт, внушив женщине, что она помогает другим пенсионерам избежать кражи средств.

Мошенники купили ей билеты и отправили на Сахалин для получения денег. Полицейские задержали курьера прямо в аэропорту при попытке вылететь с острова. К этому моменту она успела перевести почти всю сумму злоумышленникам, оставив себе лишь 50 тысяч рублей.

По факту происшествия следователь возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется расследование.