В Южно-Сахалинске автоинспекторы изъяли наркотики у пассажира автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники сахалинской Госавтоинспекции обнаружили партию синтетических наркотиков у пассажира легкового автомобиля в Южно-Сахалинске. В отношении 19-летней гражданки правоохранители возбудили уголовное дело за незаконный оборот запрещенных веществ.

Экипаж ДПС остановил иномарку с тремя людьми в салоне на улице Пирогова для проверки. При общении с водителем и пассажирами полицейские заметили, что граждане ведут себя неадекватно: они явно нервничали и давали путаные показания. Это вызвало у инспекторов подозрения в причастности задержанных к обороту наркотиков.

В ходе досмотра транспортного средства из передней левой двери выпал черный сверток с неизвестным веществом. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, экспертиза установила, что изъятый материал является наркотическим средством a-PVP (производное n-метилэфедрона). Общий вес изъятого вещества составил 1,05 грамма.

На место происхождения оперативно прибыла следственно-оперативная группа. По факту обнаружения наркотиков следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.