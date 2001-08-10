Тихоокеанское
информационное агентство
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09:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку

Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 июля 2025 года в 17 часов 30 минут на 65 км. автодороги «Невельск – Томари – Аэропорт" произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 48-летний водитель, управляя автомобилем «Subaru Legasy Lancaster», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в южном направлении, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, пересекающую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево относительно движения автомобиля, не спешившись.

В результате дорожно-транспортного происшествия 8-летняя девочка погибла на месте происшествия. Проводится проверка.

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