Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2025
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12:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске произошла тройная авария

В Южно-Сахалинске произошла тройная авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На аварийном повороте у"Бубль Гума" в Южно-Сахалинске 21 марта очередное серьёзное ДТП с участием трех авто. По предварительной информации, пострадало два человека, в том числе и несовершеннолетний, пишет astv.ru.

В результате столкновения внедорожник Toyota Land Cruiser 200 лёг на бок. На данный момент известно, что в пострадавшей девушке оказали разовую помощь, девочку доставили в больницу.

На месте работают оперативные службы - ГАИ и скорая помощь. При поступлении новой информации публикация будет дополнена.

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