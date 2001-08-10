В Южно-Сахалинске произошла тройная авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На аварийном повороте у"Бубль Гума" в Южно-Сахалинске 21 марта очередное серьёзное ДТП с участием трех авто. По предварительной информации, пострадало два человека, в том числе и несовершеннолетний, пишет astv.ru.

В результате столкновения внедорожник Toyota Land Cruiser 200 лёг на бок. На данный момент известно, что в пострадавшей девушке оказали разовую помощь, девочку доставили в больницу.

На месте работают оперативные службы - ГАИ и скорая помощь. При поступлении новой информации публикация будет дополнена.