Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

64-летней жительнице Поронайска в мессенджере позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником водоканала, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Звонившая сообщила, что у заявительницы будут проводить смену приборов учета водоснабжения. Для регистрации в электронной очереди женщине необходимо сообщить код, пришедший в СМС, что заявительница и сделала.

Затем в мессенджере потерпевшей поступил звонок от "сотрудника Госуслуг" который сообщил, что её учетная запись заблокирована, и для предотвращения мошеннических действий она переведет заявительницу на другого специалиста.

Позже женщине поступил звонок от "специалиста банка", который пояснил, что в связи со взломом "Госуслуг" заявительнице необходимо снять свои сбережения и перевести их на безопасный счет. Также он сообщил, что у заявительницы имеется доверенность на управление и распоряжение всем имуществом супруга, и она имеет право пользоваться и распоряжаться его денежными средствами.

Так, женщина воспользовалась телефоном супруга и с его банковской карты перевела 788 тысяч рублей на продиктованный ей банковский счет.