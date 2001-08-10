Тихоокеанское
информационное агентство
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15:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, спасая "взломанный" личный кабинет на Госуслугах, перевел 650 тысяч мошенникам

Сахалинец, спасая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

67-летнему жителю Корсакова позвонил неизвестный, который сообщил, что страницу заявителя на портале «Госуслуги» взломали неизвестные и пытаются оформить кредит на его имя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Поэтому для предотвращения мошеннических действий заявителю необходимо перевести деньги на безопасный счет. В дальнейшем потерпевший перевел 650 тысяч рублей на продиктованный ему банковский счет.

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