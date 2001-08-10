Сахалинка перевела деньги мошенникам, считая, что одалживает их своему коллеге
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинск поступило заявление от 37-летней жительницы областного центра о том, что накануне вечером в мессенджере ей поступило сообщение от коллеги с просьбой занять денежные средства в сумме 43000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так как у потерпевшей на карте имелось только 33000 рублей, она перевела эту сумму по указанному в сообщении счету. Позже женщина зашла в чат рабочей группы, где увидела сообщения коллег, что всем приходят подобные сообщения. После телефонного разговора коллега заявительницы сообщил, что его мессенджер взломали мошенники и осуществили массовую рассылку.
По ч. 2 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.
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