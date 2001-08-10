На Сахалине пьяный водитель на снегоходе пытался скрыться от автоинспекции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Макарове инспекторами ДПС Госавтоинспекции в ходе несения службы был замечен миниснегоход марки «Хаски». Сотрудниками был подан сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал требования сотрудников полиции, увеличил скорость и предпринял попытку скрыться, при этом грубо нарушая Правила дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Инспекторы ДПС, включив специальное светозвуковое устройство, начали преследование нарушителя. Уходя от погони, водитель совершил наезд на припаркованный автомобиль, но все равно продолжил уходить от преследования. Когда сотрудники перекрыли пути проезда, водитель бросил свой снегоход и попытался скрыться бегством, но был задержан.
Нарушителем оказался 34-летний местный житель. В ходе беседы у сотрудников возникло подозрение, что гражданин находится в состоянии опьянения, и ему было предложено пройти освидетельствование. Концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе гражданина составила 1.211 мг/л.
Отделением дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении водителя по ч.2 ст.264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция напоминает, что управление в состоянии опьянения всеми видами транспортных средств, включая самоходные машины и иные виды, приводимые в движение двигателем внутреннего сгорания или электродвигателями, влечет за собой административную ответственность, а при повторном совершении – уголовную ответственность.
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