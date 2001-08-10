Мэрию Южно-Сахалинска заставили привести в соответствие площадки для размещения снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом по результатам рассмотрения искового заявления природоохранного прокурора на администрацию муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Южно-Сахалинска возложена обязанность по оборудованию расположенных в юго-западном и северном промышленных районах областного центра 3-х земельных участков, используемых под площадки для размещения снежных масс, обваловкой по всему периметру, исключающей попадание талых вод на рельеф; водосборными лотками и системой транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; ограждением по всему периметру, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Под надзорным сопровождением природоохранной прокуратуры решение суда исполнено, площадки для размещения снежных масс оборудованы в соответствии с требованиями закона, что позволит исключить негативное воздействие талых вод, содержащих вредные вещества, на окружающую среду.

10 января 2025 года судебным приставом вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением судебного решения.