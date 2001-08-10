Сахалинка прогулялась по магазинам с найденной банковской картой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы областного центра, обвиняемой в краже с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что обвиняемая нашла у торгового центра, расположенного по пр. Мира, банковскую карту, которую ранее обронила потерпевшая. Предположив, что на счете могут находиться денежные средства, решила сходить за покупками. Используя функцию бесконтактной оплаты, она оплатила 12 покупок в различных магазинах и кафе города Южно-Сахалинска.
Таким образом, за 1,5 часа женщина успела потратить более 10 тысяч рублей, купив цветы, алкоголь, продукты питания, духи и другие товары. При выходе из торгового центра она выбросила карту в мусорное ведро и направилась на автобусную остановку.
Своими умышленными действиями фигурантка совершила преступление, предусмотренное, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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