Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2024
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Паромная переправа Ванино - Холмск вновь работает в штатном режиме
09:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Паромная переправа Ванино - Холмск вновь работает в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 23.00 9 декабря паромная переправа Ванино-Холмск открыта, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Ранее на Сахалине в связи с ухудшением погоды в Татарском проливе с 17.30 7 декабря до улучшения погодных условий была закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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