На Сахалине Росгвардия проверила правила хранения оружия у островитян
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за минувшую неделю сотрудники ведомства проверили более 100 мест хранения оружия граждан и организаций и выявили 3 нарушения. Правонарушителей привлекли к административной ответственности, изъяли 3 единицы гражданского оружия, аннулировали 2 разрешения на его хранение и ношение. В Долинске владелец охотничьего оружия лишен права его хранения и ношения. Обстоятельством стало привлечение его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, росгвардейцы выявили факт утраты гражданского оружия. Случай произошел в Охе. Лодка, на которой охотник передвигался по водоему, перевернулась. Сахалинец благополучно добрался до берега, но вещи и охотничье ружье спасти не удалось. Поисковые меры результатов не принесли, при этом в правоохранительные органы об утрате оружия владелец своевременно не сообщил. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, как за нарушение правил хранения и ношения оружия, повлекшее его утрату, так и непредставление сведений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.
За неделю в ведомство для оказания государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности поступило 321 заявление, рассмотрено 270.
Владельцам оружия напоминаем о соблюдении правил. Об утрате или хищении оружия, его владелец обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
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