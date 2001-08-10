11:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Сахалинской области опрокинулся пассажирский автобус
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
6 ноября в девятом часу утра на 95 км автодороги «Южно-Сахалинск -Оха, водитель пассажирского автобуса сообщением «Поронайск - Южно-Сахалинск», не учел сложные метеорологические и дорожные условия, не справился с управлением и совершил съезд в проезжей части. После чего автобус опрокинулся на бок, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
В результате происшествия пассажиры автобуса не пострадали.
Администрацией Долинского района организована их доставка в районный центр.
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