Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2024
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Из реки Тымь на Сахалине вытащили четыре браконьерских сети
09:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Из реки Тымь на Сахалине вытащили четыре браконьерских сети

Из реки Тымь на Сахалине вытащили четыре браконьерских сети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы СКТУ в Тымовском районе обнаружили четыре браконьерские сети в реке Тымь. Владельцев незаконного орудия лова пока установить не удалось - протокол изъятия составили в отношении неустановленных лиц, сообщает astv.ru, ссылаясь на СКТУ.

На месте работали государственные инспекторы Тымовского отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР и среды их обитания.

Общая протяжённость сетей составила 70 м. Их достали из реки.

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