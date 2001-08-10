Из реки Тымь на Сахалине вытащили четыре браконьерских сети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы СКТУ в Тымовском районе обнаружили четыре браконьерские сети в реке Тымь. Владельцев незаконного орудия лова пока установить не удалось - протокол изъятия составили в отношении неустановленных лиц, сообщает astv.ru, ссылаясь на СКТУ.

На месте работали государственные инспекторы Тымовского отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР и среды их обитания.

Общая протяжённость сетей составила 70 м. Их достали из реки.