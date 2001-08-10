Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2024
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17:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сотрудника сахалинской областной больницы будут судить за то, что снег с крыши обрушился на пациентку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом Сахалинской областной клинической больницы, на которого возлагались обязанности по содержанию здания лечебного учреждения в надлежащем состоянии, не принял своевременных мер по расчистке крыши учреждения от снежного покрова.

В результате 28.03.2024 в вечернее время на посетительницу больницы с крыши здания упал снежно-ледяной нарост, в связи с чем женщина получила травмы средней тяжести.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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