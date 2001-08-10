"Ночной забег–2024" на Сахалине собрал рекордное количество участников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершили беговой сезон ярким и масштабным физкультурным событием. К «Ночному забегу» в этом году присоединились рекордные 1500 участников. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Количество желающих присоединиться к этому событию неуклонно растет. Мы начинали с нескольких сотен, потом перешли рубеж в 1000, а сейчас можем похвастаться еще большим результатом, - отметил президент сахалинской федерации легкой атлетики Антон Воротыляк. - Символично, что старт мы даем на стадионе «Спартак» - главном объекте легкоатлетического движения островного региона. В этом году здесь впервые проходили первенство Дальнего Востока, Кубок и первенство России по кроссу. Мы постоянно растем, развиваемся и беговое движение расширяет свои возможности вместе с нами.
Маршрут «Ночного забега» проходил по Юго-западному серпантину - от стадиона «Спартак» до средней станции «Горного воздуха». Присоединиться к движению мог любой желающий в возрасте от 10 лет и старше.
- Я сегодня здесь не столько должностное лицо, сколько участник. Каждый может бежать по мере своих возможностей. Не будет победителей и призеров, все только ради движения, укрепления здоровья и активного отдыха. Бежим вместе с супругой и детьми, так что это еще и возможность провести время вместе, - рассказал исполняющий обязанности министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
На финише всех атлетов ждали сертификаты участников, горячий чай и угощения, а после спуска к месту старта - выступление музыкальной группы и розыгрыш призов от партнера мероприятия Игоря Мартынова.
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