Сахалинская таможня возбудила уголовные дела по контрабанде краба на 10 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская таможня возбудила 2 уголовных дела по фактам контрабанды краба российскими компаниями, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.
Две рыбодобывающие сахалинские компании поставляли живого краба иностранным организациям в соответствии с заключенными контрактами. Экспорт осуществлялся по разовым лицензиям Минпромторга России.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий Сахалинская таможня совместно с УФСБ России по Сахалинской области установила, что некоторые поставки иностранным партнерам в Китае и Республике Корея компаниями были осуществлены незаконно, по недействительным лицензиям. Общий объем незаконно поставленной продукции составил более 17 тонн. Согласно заключению экспертов, рыночная стоимость данной продукции превышает 10 млн рублей.
Сахалинская таможня возбудила 2 уголовных дела по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Проводится расследование.
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