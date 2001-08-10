Судебные приставы Сахалина выдворили за пределы России еще девятерых иностранцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Сахалинской области осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории Российской Федерации мигрантов Республики Узбекистан, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.
По решению суда 9 граждан Республики Узбекистан признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации и получили наказание в виде штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей с административным выдворением за пределы России.
В целях обеспечения наказания, нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, где они находились до вчерашнего дня. А вчера нарушители миграционного законодательства Российской Федерации под контролем судебных приставов Сахалинской области были препровождены на борт самолета, вылетающего из Южно-Сахалинска до Владивостока, а дальше - до г. Ташкент.
Сами выдворяемые пояснили, что приехали на Сахалин в целях заработка, но не выехали с территории Российской Федерации до истечения срока законного пребывания, поскольку осуществляли трудовую деятельность, а также не нашли на это достаточных средств.
Надо отметить, что выдворению подлежат нарушители закона Российской Федерации не только из Республики Узбекистан, но и других государств, например, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана и др.
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