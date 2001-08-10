Южносахалинец Владимир Шевцов отмечает 90-летний юбилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 24 июня, поздравления с днем рождения принимает тренер по лыжным гонкам Владимир Фёдорович Шевцов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
От имени мэра Сергея Надсадина юбиляра поздравил директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко. Он пожелал Владимиру Фёдоровичу оптимизма, крепкого здоровья и благополучия.
- Вы внесли значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Южно-Сахалинска. За свой более чем полувековой стаж тренерской работы вы вырастили десятки мастеров спорта и стали настоящей легендой, примером для молодого поколения лыжников, - отметил Алексей Боженко.
С 1958 года Владимир Фёдорович живет на Сахалине. На остров юбиляр приехал, окончив ЛГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта (ленинградский государственный дважды орденоносный институт физической культуры). Более полувека он отдал обучению лыжников. Владимир Фёдорович стал первым тренером отделения горнолыжного спорта (слалома) в ДЮСШ ДСО «Труд», позже работал тренером по лыжным гонкам. Воспитанники Владимира Фёдоровича успешно проявляли себя на соревнованиях различного уровня, принося победы Сахалинской области. За свою тренерскую карьеру он подготовил более 30 мастеров спорта, высококлассных лыжников.
Добавим, Владимир Фёдорович является ветераном труда, отмечен множественными ведомственными наградами.
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