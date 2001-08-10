38-летнего сахалинца обвиняют в изнасиловании 20-летней сожительницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 38-летнего, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, жителя г. Макаров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, между подозреваемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 20-летней сожительницей произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта мужчина нанес девушке несколько ударов руками по различным частям тела, после чего изнасиловал ее.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз, по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.