Сахалинка украла пенсию знакомой и теперь ее будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы села Троицкое. Гражданке инкриминируются преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в марте текущего года 71-летняя жительница села Троицкое получила пенсию и, придя домой, положила купюры в комод. Через несколько дней к пенсионерке в гости пришла её подруга. Воспользовалась отсутствием хозяйки в комнате, гражданка незаметно похитила 20000 рублей. Злоумышленница знала, где приятельница хранит свои деньги, так как ранее при других обстоятельствах видела, откуда потерпевшая их берет. Она достала с прикроватной тумбы кошелек, вытащила все деньги и положила его обратно.

Спустя некоторое время потерпевшей понадобились денежные средства. Она обнаружила пропажу и впоследствии обратилась за помощью в полицию.

Следователями собрана исчерпывающая база доказательств. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.