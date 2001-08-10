Сахалинка украла пенсию знакомой и теперь ее будут судить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы села Троицкое. Гражданке инкриминируются преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в марте текущего года 71-летняя жительница села Троицкое получила пенсию и, придя домой, положила купюры в комод. Через несколько дней к пенсионерке в гости пришла её подруга. Воспользовалась отсутствием хозяйки в комнате, гражданка незаметно похитила 20000 рублей. Злоумышленница знала, где приятельница хранит свои деньги, так как ранее при других обстоятельствах видела, откуда потерпевшая их берет. Она достала с прикроватной тумбы кошелек, вытащила все деньги и положила его обратно.
Спустя некоторое время потерпевшей понадобились денежные средства. Она обнаружила пропажу и впоследствии обратилась за помощью в полицию.
Следователями собрана исчерпывающая база доказательств. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Показатели лососевой путины на Камчатке в этом году не дотягивают до показателей прошлых лет
10:51 Сегодня На два дня ограничат движение по участку улицы Горького в Южно-Сахалинске
11:03 Сегодня Комиссия сахалинского министерства ЭЖК проверила содержание дворов в Тымовском
10:08 Сегодня В Южно-Сахалинске работает "телефон доверия" по вопросам легализации теневой занятости и зарплаты
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?