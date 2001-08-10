У пожилой сахалинки друг внука украл украшения более, чем на 200 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Золотые украшения на 205 тысяч рублей пропали из квартиры 72-летней жительницы Южно-Сахалинска. Полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает astv.ru.

В региональном УМВД рассказали, что причастным оказался 22-летний житель Ново-Александровска. Он дружил с внуком бабушки и с 19 по 20 апреля этого года зашёл в гости, когда хозяйки квартиры дома не было.

Молодой человек узнал, где хранятся украшения и стащил их. Позже парень сдал золото в ломбард, выручил 38 тысяч рублей и сразу потратил.

По факту кражи возбудили уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде