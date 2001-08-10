17:20, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
У пожилой сахалинки друг внука украл украшения более, чем на 200 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Золотые украшения на 205 тысяч рублей пропали из квартиры 72-летней жительницы Южно-Сахалинска. Полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает astv.ru.
В региональном УМВД рассказали, что причастным оказался 22-летний житель Ново-Александровска. Он дружил с внуком бабушки и с 19 по 20 апреля этого года зашёл в гости, когда хозяйки квартиры дома не было.
Молодой человек узнал, где хранятся украшения и стащил их. Позже парень сдал золото в ломбард, выручил 38 тысяч рублей и сразу потратил.
По факту кражи возбудили уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня За пьяную езду у сахалинца конфисковали "Лексус"
09:28 Сегодня В Корсакове завершился первый этап благоустройства набережной реки и сквера
09:14 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу
10:21 Сегодня Перевозчики в Петропавловске-Камчатском требуют поднять плату за проезд в автобусах в два раза
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
16:15 11 Июня Завтра на Сахалине прогнозируют сильные дожди
10:36 7 Июня Правительство Сахалинской области и компания "Логин Дело" займутся развитием Корсаковского порта
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
Выбор редакции
- 11:55 Вчера 15 июня в Южно-Сахалинске состоится тематическая ярмарка
- 09:42 11 Июня Южно-Сахалинск и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве
- 13:39 10 Июня На Камчатке осваивают новый для полуострова вид туризма – алкогольный
- 13:08 7 Июня Народная поэтесса Якутии Наталья Харлампьева встретилась с сахалинцами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?