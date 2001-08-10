Сахалинка оставила в незапертой квартире 100 тысяч рублей и уехала на дачу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступило заявление от 55-летней гражданки о совершении кражи. Женщина рассказала, что накануне поздно ночью вернулась с другого города и оставила свою сумку в прихожей. На следующий день заявительница отправилась на дачу и перед уходом не проверила, закрыла она дверь квартиры или нет. Впоследствии гражданка обнаружила пропажу сумки, в которой было 100 тысяч рублей и документы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению кражи причастен 25-летний местный житель. Подозреваемый неоднократно судим за имущественные преступления.

Выяснилось, что фигурант зашел в подъезд чтобы найти незапертую квартиру и похитить какое-нибудь имущество. Поиски увенчались успехом, когда он добрался до жилища потерпевшей. Злоумышленник сразу увидел сумку и скрылся с ней с места преступления.

Денежные средства мужчина потратил на свои нужды, а сумку с документами выбросил.

Таким образом, своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Ведется следствие.