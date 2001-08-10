Сахалинка ответит в суде за предоставление косметологических услуг без лицензии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней сахалинки, обвиняемой в незаконной предпринимательской деятельности, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Фигурантка была зарегистрирована в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого являлось предоставление услуг парикмахерским и салонами красоты.

Вместе с этим период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года гражданка занималась оказанием косметологических услуг, для которых требуется высшее медицинское образование.

Фигурантка оборудовала в областном центре два офиса в разных районах города, в которые приобрела специальное оборудование и препараты, в том числе медицинские. Она осуществляла прием клиентов, как лицо, являющееся косметологом, выполняла консультирование и обследование граждан, а также выполняла косметологические процедуры.