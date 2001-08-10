Жительница Приморья перевела деньги ненастоящему “мэру” Владивостока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница Владивостока стажа жертвой мошенников и поверила, что помогает мэру города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморья.
В одном из мессенджеров с женщиной 1964 года рождения связался аферист, представившийся мэром краевой столицы. Он попросил ее оказать содействие сотрудника правоохранительных органов, которые свяжутся с ней позднее.
В течение двух дней женщине звонили «следователи», которые убедили ее провести ряд финансовых операций и в итоге перевести деньги на «безопасный» счет.
Женщина оформила несколько кредитов в различных банках, а затем перевела мошенникам в общей сложности 5 миллионов рублей.
Установление лиц, причастных к совершению преступления и расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), поставлены на контроль в прокуратуре Ленинского района г. Владивостока.
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