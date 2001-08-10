Жительница Приморья перевела деньги ненастоящему “мэру” Владивостока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Владивостока стажа жертвой мошенников и поверила, что помогает мэру города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморья.

В одном из мессенджеров с женщиной 1964 года рождения связался аферист, представившийся мэром краевой столицы. Он попросил ее оказать содействие сотрудника правоохранительных органов, которые свяжутся с ней позднее.

В течение двух дней женщине звонили «следователи», которые убедили ее провести ряд финансовых операций и в итоге перевести деньги на «безопасный» счет.

Женщина оформила несколько кредитов в различных банках, а затем перевела мошенникам в общей сложности 5 миллионов рублей.

Установление лиц, причастных к совершению преступления и расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), поставлены на контроль в прокуратуре Ленинского района г. Владивостока.