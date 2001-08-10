Неравнодушные сахалинцы помогли задержать нетрезвого водителя на экскаваторе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники тымовской Госавтоинспекции благодаря неравнодушным жителям села Ясное установили факт управления водителем спецтехники в состоянии опьянения. 28 февраля на личный телефон инспектора ДПС поступил звонок от жителя села Ясное о том, что в населённом пункте водитель с признаками алкогольного опьянения управляет экскаватором HYUNDAI. В район передвижения данного транспорта незамедлительно выехал экипаж ДПС, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Автоинспекторы оперативно задержали водителя 1984 года рождения. Как оказалось, указанный гражданин самовольно уехал на рабочей спецтехнике с места работы и, двигаясь по улице Школьной, ковшом повредил телефонный провод. Данное происшествие увидели двое сельчан.

Во время последовавшего общения с водителем они почувствовали от него запах алкоголя и заметили, что речь его невнятна, в связи с чем предположили, что водитель находится в состоянии опьянения. Граждане попросили машиниста выйти из транспорта, так как он представлял угрозу для других участников дорожного движения, однако тот попытался продолжить движение. Но мужчины перегородили ему путь, тем самым предотвратили попытку покинуть место правонарушения.

Прибывшие на место инспекторы ДПС отстранили водителя от управления транспортным средством. Дальнейшее освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит лишение права управления до 2-х лет и административный штраф в размере 30 000 рублей. Тымовская Госавтоинспекция благодарит активных граждан, которые помогают обеспечивать безопасность на дорогах, и призывает всех жителей Сахалинской области незамедлительно сообщать о водителях с признаками опьянения в Госавтоинспекцию.