На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Корсаковском районе пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществлявших скупку незаконно добытого трепанга дальневосточного и его переработку для дальнейшей транспортировки и сбыта, рассказали ТИА «Острова» в пограничном управлении.

В результате комплексного применения сил и средств Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области задержаны с поличным четверо иностранных граждан, которые осуществили скупку, переработку, варку, сушку и фасовку незаконно добытого трепанга дальневосточного.

На месте задержания обнаружено и изъято 16 414 экземпляров сушеного трепанга дальневосточного и имущество для переработки трепанга.

Предварительно рассчитанный нанесенный ущерб от незаконной добычи ВБР составил 11 194 348 рублей.

Документов, подтверждающих законность добычи ВБР, представлено не было.

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение.

В действиях иностранных граждан, а также устанавливаемых лиц, усматриваются признаки составов преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», ч. 4 ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в особо крупном размере»), а также ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».