Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2023
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10:29, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов

На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Корсаковском районе пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществлявших скупку незаконно добытого трепанга дальневосточного и его переработку для дальнейшей транспортировки и сбыта, рассказали ТИА «Острова» в пограничном управлении.

В результате комплексного применения сил и средств Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области задержаны с поличным четверо иностранных граждан, которые осуществили скупку, переработку, варку, сушку и фасовку незаконно добытого трепанга дальневосточного.

На месте задержания обнаружено и изъято 16 414 экземпляров сушеного трепанга дальневосточного и имущество для переработки трепанга.

Предварительно рассчитанный нанесенный ущерб от незаконной добычи ВБР составил 11 194 348 рублей.

Документов, подтверждающих законность добычи ВБР, представлено не было.

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение.

В действиях иностранных граждан, а также устанавливаемых лиц, усматриваются признаки составов преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», ч. 4 ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в особо крупном размере»), а также ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

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